Вирусолог оценил влияние британского штамма на продолжительность пандемии

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев оценил влияние британского штамма коронавируса на продолжительность пандемии коронавируса. Свое мнение он высказал в интервью «Парламентской газете».

По его прогнозу, не стоит ожидать, что из-за появления новой мутации инфекция пандемия растянется по времени и зараженных станет больше. Зверев подчеркнул, что распространение вируса зависит от ограничительных мер в стране. Так, Великобритания поздно ввела карантин, поэтому вирус может распространяться быстрее не из-за более высокой контагиозности, а из-за несоблюдения гражданами элементарных правил.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что любая мутация коронавируса может усложнить ситуацию с пандемией. Она добавила, что более высокая способность вируса передаваться от человека человеку потребует более интенсивных санитарно-эпидемиологических мер.

10 января Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в конце 2020 года в стране выявили один случай заражений британским штаммом. Первым носителем оказался живущий в Лондоне россиянин, который узнал о том, что заражен новым штаммом, из СМИ.

Новую мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но активно она начала распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов. К настоящему моменту британский штамм обнаружен в 40 государствах, территориях и районах.