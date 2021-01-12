ВОЗ заявила о возможном усложнении ситуации с пандемией из-за мутаций COVID-19

Любая мутация COVID-19 может усложнить ситуацию с пандемией. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости во вторник, 12 января.

В связи с этим, по ее словам, необходимо постоянно следить за поведением вируса и выявлять, может ли новый штамм повлиять на смертность или тяжесть заболевания.

«Более высокая контагиозность (способность передаваться от человека человеку — прим. «Ленты.ру») вируса усложняет ситуацию, потому что требует гораздо более интенсивных санитарно-эпидемиологических мер», — подчеркнула Вуйнович.

Ранее Вуйнович отметила, что сейчас у ВОЗ нет достоверной информации о способности новой мутации влиять на тяжесть течения заболевания или эффективность какой-либо вакцины от COVID-19. По ее словам, британский вариант вируса определяется наличием 14 мутаций, некоторые из них могут повлиять на степень заразности инфекции или тяжести болезни.