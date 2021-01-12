ВОЗ в России оценила опасность британского штамма

Британский штамм коронавируса VOC 202012/01 более заразен, но пока нет сведений, что он опаснее для человека, чем обычный SARS-CoV-2. Такую оценку в разговоре с «Интерфаксом» дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что сейчас у организации нет достоверной информации о способности новой мутации влиять на тяжесть течения заболевания или эффективность какой-либо вакцины от COVID-19. «Исследования по этим вопросам продолжаются», — сказала Вуйнович.

По ее словам, британский вариант вируса определяется наличием 14 мутаций, некоторые из них могут повлиять на степень заразности инфекции или тяжести болезни.

Согласно данным от 5 января, штамм VOC 202012/01 обнаружен в Великобритании и еще 40 странах.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в конце 2020 года британский вариант коронавируса был обнаружен у прилетевшего в Россию из Великобритании россиянина. Мужчина уже переболел и не заразен. По ее словам, это был единственный такой случай в стране.