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В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии больных новым штаммом COVID-19 в России

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Распространения нового британского штамма коронавируса в России не произошло, всего был выявлен один случай, но сейчас его носитель здоров, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Его слова передает РИА Новости.

«Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров», — сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в конце 2020 года в стране выявили один случай заражений британским штаммом. Первым носителем оказался живущий в Лондоне россиянин Александр Долгополо, который узнал о том, что заражен новым штаммом из СМИ.

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