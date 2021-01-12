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Раскрыта личность привезшего британский штамм коронавируса в Россию

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Фото: Telegram-канал BAZA

Живущий в Лондоне россиянин Александр Долгополов стал первым носителем британского штамма коронавируса в России. Он прилетал в Москву по делам, сделал тест, и тот оказался положительным, пишет Telegram-канал Baza.

По информации паблика, у молодого человека не было никаких симптомов заболевания, и первое время он не знал, что инфицирован. Когда вирус был обнаружен, Долгополову прописали противовирусные препараты и отправили на самоизоляцию, никакого особого лечения ему не назначили. Вместе с юношей коронавирусом заразились его московские родственники, которые успели увидеться с ним после приезда.

Врачи не сообщили Долгополову, что он стал первым, кто привез британский штамм в Россию. Об этом он узнал из СМИ.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в конце 2020 года в стране выявили первый случай заражений британским штаммом. По ее словам, эта мутация была выявлена только у одного человека, он уже переболел и не заразен.


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