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Гинцбург заявил об отсутствии у России образца «британского» штамма коронавируса

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Фото: РИА Новости

У российского центра имени Гамалеи отсутствуют образцы «британского» штамма коронавируса. Об этом заявил глава учреждения Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

По словам Гинцбурга, специалистам «пока проверять нечего».

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но он начал активно распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа», отвечающую за прикрепление к клеткам слизистой легких и других органов.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в конце 2020 года в России выявили первый случай заражения данным штаммом. По ее словам, пациент вернулся из Британии и перенес болезнь бессимптомно, сейчас он уже не выделяет вирус.

Как рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин, опасность нового штамма заключается в большей заразности и вероятность его распространения по России довольно высока. Он отметил, что в стране циркулирует другой штамм, который будет конкурировать с британским, и может победить.

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