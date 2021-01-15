В России расшифровали более 400 штаммов коронавируса

Российские ученые на данный момент изучают более 600 образцов штаммов коронавируса. Из них свыше 400 уже полностью расшифрованы. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Их сейчас у нас более 600 — я имею в виду 600 образцов, из которых по более чем 400 проведен полный геномный сиквенс», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в России выявлено почти 1500 мутаций коронавирусной инфекции. Позже в ведомстве пояснили, что речь идет о вариантах с небольшими изменениями в геноме, что не должно серьезно влиять на течение болезни. «Число отличий от исходного варианта не превышает 30 на 29 900 нуклеотидов», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее российские исследователи рассказали о пациентке, которая полгода была носительницей вируса, и за это время в ее организме образовалось 18 новых мутаций. У женщины был подавленный иммунитет на фоне химиотерапии.