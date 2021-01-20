Вирусолог оценил идею введения ковид-паспортов в России

Введение ковид-паспортов в России может пойти на пользу, если это не будет дискриминировать тех, кто не сделал прививку от коронавируса. Об этом заявил вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с изданием «Ридус».

«Если ковид-паспорта позволят своим владельцам не носить маску, не соблюдать социальную дистанцию и другие рекомендации Роспотребнадзора — то они окажутся дискриминирующей мерой. Но если дело ограничится скидками на билеты в театры или на самолеты — то их сложно будет назвать поражающими кого-либо в правах», — предположил Альтштейн, оценивая идею введения ковид-паспортов.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отказе от введения в России такого документа. По ее словам, вместо ковидных паспортов создадут специальный электронный реестр лиц, получивших прививку от коронавируса.

О нужности ковидных паспортов говорила также уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она считает, что документы о прохождении вакцинации от коронавируса нужны в борьбе с пандемией, однако необходимо учесть соблюдение прав граждан, которые не могут вакцинироваться от коронавируса по состоянию здоровья.