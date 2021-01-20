В России зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19

В России наметился тренд на снижение заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Она отметила, что с начала осени в стране ежедневно вирус выявляется у 20 человек из 100 тысяч. В Европе этот показатель более чем в два раза выше. «Если в России мы не перешагнули позицию 20 на 100 тысяч населения в сутки, то европейские страны сегодня имеют показатели 50, 60 и 70», — сказала она.

По последним данным, коэффициент распространения коронавируса снизился во многих российских регионах. В Москве он опустился с 0,75 до 0,65, это минимальные значения с начала пандемии. В целом по стране коэффициент упал с 0,97 до 0,93. Показатель выше единицы остается в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Архангельской областях. В Ростовской и Свердловской областях он равен единице.