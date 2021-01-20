Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до минимума

Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до минимальных значений с начала пандемии — с 0,75 до 0,65. Об этом сообщает ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В России в целом показатель снизился с 0,97 до 0,93, что стало минимальным значением с 7 января.

За последние сутки в стране зафиксировали 21 152 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего заражений выявлено в Санкт-Петербурге (3347), Москве (2452), Московской области (994). Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 3 633 952 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной вирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.