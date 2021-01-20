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Пандемию коронавируса сравнили с аварией на Чернобыльской АЭС

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Эксперты независимой комиссии по борьбе с коронавирусом сравнили пандемию COVID-19 с аварией на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году. Их цитирует Reuters.

Председатель комиссии, бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк считает, что вирус — это новый Чернобыль, поскольку пандемия может ускорить необходимую для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) реформу. То же самое произошло и после аварии, которая фактически вызвала изменения в работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Эксперты также полагают, что ВОЗ недостаточно финансируется, из-за чего ей не хватает ресурсов для того, чтобы эффективно реагировать на вспышки заболеваний.

14 января эксперты ВОЗ прибыли в Китай, чтобы изучить происхождение коронавируса. Сообщалось, что прибывшим необходимо пройти 14-дневный карантин, в это время они будут вести консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной вирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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