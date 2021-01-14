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Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения коронавируса

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Фото: Thomas Peter / Reuters

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в китайский город Ухань для расследования происхождения коронавируса, сообщает ТАСС.

Самолет авиакомпании Scoot из Сингапура приземлился в международном аэропорту Уханя в 11:05 по местному времени (06:05 мск). Прибывшим специалистам необходимо пройти 14-дневный карантин, в это время они будут вести консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщал, что эксперты организации столкнулись с недопуском в Китай для расследования происхождения коронавируса. Он обвинил китайские власти в том, что те не оформили необходимые разрешения для прибытия экспертов в Китай. Глава ВОЗ уточнил, что уже обсудил проблему с китайскими властями и получил заверения в том, что Пекин ускорит процедуру выдачи необходимых разрешений.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По последним данным, в мире заражено более 92 миллионов человек.

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