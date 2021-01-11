В ВОЗ допустили происхождение коронавируса за пределами Уханя

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), учрежденная для выяснения происхождения COVID-19, допускает версию о появлении коронавируса за пределами китайского Уханя. Об этом в беседе с журналистами телеканала CGTN заявила член группы Марион Купманс, заведующая кафедрой вирусологии в Университете имени Эразма Роттердамского.

Отвечая на вопрос об исследовании, указывающем на распространение вируса в Италии за несколько месяцев до первого случая заражения в Ухане, эксперт сообщила, что на данном этапе расследования нельзя ничего исключать и следует непредвзято рассмотреть все гипотезы. «Но важно начать расследование с Уханя, где произошла большая вспышка», — подчеркнула Купманс.

Ранее национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила, что эксперты ВОЗ прибудут в Китай в четверг, 14 января, для изучения происхождения коронавируса. На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщал, что эксперты организации столкнулись с недопуском в Китай для расследования происхождения коронавируса. По его словам, власти не выдали ученым необходимые разрешения.

Китайские власти и ученые не раз ставили под вопрос версию о происхождении вируса в Ухане, хоть он и был впервые обнаружен там. В частности, ученые указывали на доказательства возникновения коронавируса в Италии, причем за несколько месяцев до первого случая заражения в Ухане.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По последним данным, в мире заражено более 90 миллионов человек.