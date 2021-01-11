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Китай назвал дату прибытия экспертов ВОЗ для изучения происхождения COVID-19

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Фото: cnsphoto / Reuters

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибудут в Китай в четверг, 14 января, для изучения происхождения коронавируса. Об этом сообщила национальная комиссия здравоохранения КНР, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте.

По информации ведомства, дата прибытия специалистов согласована после двусторонних консультаций. Международные эксперты совместно с китайскими коллегами изучат происхождение COVID-19.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщал, что эксперты организации столкнулись с недопуском в Китай для расследования происхождения коронавируса. Он обвинил китайские власти в том, что те не оформили необходимые разрешения для прибытия экспертов в Китай. Глава ВОЗ уточнил, что уже обсудил проблему с китайскими властями и получил заверения в том, что Пекин ускорит процедуру выдачи необходимых разрешений.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. К 6 января 2021-го число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 86 миллионов.

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