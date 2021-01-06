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ВОЗ обвинила Китай в недопуске экспертов для выяснения происхождения COVID-19

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Фото: Benoit Tessier / Reuters

Международные эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) столкнулись с недопуском в Китай для расследования происхождения коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, его слова приводятся в официальном Twitter-аккаунте организации.

Глава ВОЗ обвинил китайские власти в том, что они не оформили необходимые разрешения для прибытия экспертов в Китай. «Я очень разочарован этой новостью, учитывая, что два члена команды уже начали свою поездку, а другие не смогли отправиться в Китай в последнюю минуту», — заявил он.

Гебрейесус сообщил, что уже обсудил проблему с китайскими властями и получил заверения в том, что Пекин ускорит процедуру выдачи необходимых разрешений. «Мы хотим, чтобы расследование началось как можно быстрее», — добавил он.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. К 6 января 2021-го число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 86 миллионов.

Ранее заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер заявил, что утечка из лаборатории в китайском Ухане является наиболее вероятной версией происхождения коронавируса. Представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала эти заявления ложью.

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