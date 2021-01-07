Онищенко раскрыл будущее решения ВОЗ о происхождении коронавируса в Китае

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскрыл будущее решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам академика РАН, выводы экспертов организации о происхождении SARS-CoV-2 в Китае не будут иметь юридической силы, так как для этого нет правовых оснований. Так, США отказались ратифицировать механизм контроля в рамках Конвенция по биологическому и токсинному оружию (КБТО) в 2001 году, поэтому в настоящее время не существует юридически обязывающих механизмов по исполнению этого решения, пояснил депутат.

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Так, если бы данный механизм действовал, то Пекин был бы обязан принять международную группу для проведения расследования, так как в ином случае нарушил бы международное право. «Вердикт группы ученых тоже имел бы юридическую силу. Обвинение или необвинение Китая в разработке какого-то искусственного вируса имели бы юридическую силу и последствия для страны», — отметил Онищенко.

Кроме того, он указал, что данную конвенцию нарушают и сами США, создав неопределенность по ее исполнению. Так, Вашингтон строит военные лаборатории в Грузии, в Казахстане, на Украине, в Азербайджане, которые занимаются «явно не разработкой детских вакцин». «Если бы этот механизм действовал, то можно было бы задавать вопросы, а зачем вы строите военную лабораторию, допустим, в Алма-Ате? Зачем она там нужна?» — заключил он.

Ранее ВОЗ столкнулась с недопуском в Китай для расследования происхождения коронавируса. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус обвинил китайские власти в том, что они не оформили необходимые разрешения для прибытия экспертов в страну.