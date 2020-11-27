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ВОЗ отвергла спекуляции о появлении коронавируса

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Главный эксперт Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что со стороны ВОЗ было бы «весьма спекулятивно» заявить, что коронавирус появился не в Китае. Об этом сообщает Reuters.

Райан сказал, что поиски источника происхождения коронавируса следует в любом случает начинать с Уханя, где были зафиксированы первые случаи. Также представитель отверг информацию о том, что в Европу вирус был завезен через животных.

До этого Райан говорил, что коронавирус мог начать распространяться по миру после заражения нескольких нулевых пациентов. По его словам, в случае пандемии COVID-19 речь может идти о более чем одном первичном инфицировании, поскольку передача патогена к человеку возможна от нескольких животных. «Появляется все больше информации о том, что вирус SARS-CoV-2 находят в различных странах. Недавно он был выявлен в летучих мышах, мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах», — пояснил специалист.

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