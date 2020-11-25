В ВОЗ назвали основные версии передачи коронавируса человеку

Старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс назвал основные версии передачи коронавируса, запись трансляции доступна в Twitter-аккаунте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По его словам, SARS-CoV-2 мог передаться человеку напрямую от летучей мыши к человеку и быстро и полностью адаптироваться. Конингс счел этот сценарий возможным, но маловероятным. «Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека», — подчеркнул он.
Конингс добавил, что сейчас проводятся исследования с различными животными, в том числе сельскохозяйственными и домашними с целью определить, насколько они подвержены заражению и могут ли быть резервуаром для вируса. Он отметил, что в будущем для них тоже может понадобиться вакцина.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что коронавирус начал распространяться по миру после заражения нескольких нулевых пациентов. По его словам, в случае пандемии COVID-19 речь может идти о более чем одном первичном инфицировании, поскольку передача патогена к человеку возможна от нескольких животных. «Появляется все больше информации о том, что вирус SARS-CoV-2 находят в различных странах. Недавно он был выявлен в летучих мышах, мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах», — пояснил специалист.