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Число заражений коронавирусом в мире превысило 60 миллионов

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число заражений коронавирусом в мире превысило 60 миллионов. Такие данные приводит проект Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что всего за время пандемии умерли больше 1,41 миллиона человек, вылечились от COVID-19 — более 38 миллионов. В числе лидеров по числу заболевших США (12,6 миллиона), Индия (9,2 миллиона) и Бразилия (6,1 миллиона). Далее в списке идут Франция и Россия.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан высказал предположение, что коронавирус начал распространяться по миру после заражения нескольких нулевых пациентов. Он добавил, что в естественном происхождении вируса нет никаких сомнений. Тем не менее версия о первой передаче SARS-CoV-2 от летучей мыши пока не доказана.

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