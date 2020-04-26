Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях

Взрыв реактора в энергоблоке № 4 был не первым чрезвычайным происшествием на Чернобыльской АЭС. Об этом рассказал бывший инспектор пожарной безопасности станции Петр Шаврей в интервью «Обозревателю», посвященному годовщине катастрофы 1986 года.

По его словам, до катастрофы на ЧАЭС произошли еще две аварии, конкретных дат мужчина не уточнил. Первая произошла во время загрузки топливных стержней, один из них сорвался и разбил охлаждающую рубашку. Шаврей говорит, в тот день произошла большая утечка радиации, «приборы зашкаливали».

«По всей территории станции грунт глубиной с метр сняли. Город Припять мыли, машины у нас позабирали. Мы домой пришли без формы, потому что она была грязная», — рассказал бывший работник. Он подчеркнул, что у участников тех событий позже начались слабость, тошнота и рвота, характерные для лучевой болезни, а шесть человек умерли один за другим в больнице.

Вторая авария произошла спустя полгода после первой, уже в турбинном цехе. Ротор сорвался при загрузке, была утечка водорода. «Если бы в тот момент были сварочные работы, то был бы взрыв, станция бы просто рухнула», — говорит Шаврей.

Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года. Она стала одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Зона отчуждения вокруг станции будет непригодна для жизни людей еще 20 тысяч лет.

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