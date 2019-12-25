Жена пожарного из сериала «Чернобыль» рассказала о травле

Жертва Чернобыльской катастрофы Людмила Игнатенко, жизнь которой описывается в сериале HBO «Чернобыль», рассказала о травле со стороны зрителей, которая началась после выхода шоу в эфир. Об этом она заявила в интервью BBC News.

В сериале была рассказана история Игнатенко, чей муж Василий, будучи пожарным, отправился тушить пожар на Чернобыльской АЭС. Впоследствии он скончался от лучевой болезни на руках у беременной жены, которая, получив дозу радиации, потеряла ребенка. По словам Игнатенко, после выхода сериала в эфир ее стали критиковать за «убийство ребенка».

Объясняя свое решение оставаться рядом с мужем, несмотря на опасность радиационного заражения, она сказала, что не могла поступить иначе. Кроме того, она не ожидала, что это может нанести вред ребенку. «Я думала, что мой ребенок был в безопасности во мне. Тогда мы ничего не знали о радиации», — рассказала она.

По ее словам, когда она узнала, что ее история была экранизирована, ей стало «больно и неприятно». «Дошло до того, что журналисты вламывались в квартиру, подставляя ногу, чтобы заблокировать дверь, и записывали интервью», — рассказала она о последствиях. Игнатенко осудила сотрудников телекомпании за то, что они не получили разрешения на использование ее личной истории.

Сейчас жена ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС живет в Киеве.

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Премьера мини-сериала «Чернобыль» совместного производства Великобритании и США состоялась на канале HBO 6 мая. После премьеры генерал-майор Николай Тараканов, которого также показали в сериале, обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью. Он хотел рассказать, почему ликвидаторы Чернобыльской катастрофы были забыты.

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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