Показанный в сериале «Чернобыль» генерал обратился к Путину

Генерал-майор Николай Тараканов, один из реальных героев сериала «Чернобыль» телеканала HBO, обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью. Сюжет о ликвидаторе выпустил телеканал «Дождь».

«Уважаемый Владимир Владимирович! <...> Я очень хотел бы встретиться с вами и еще раз вспомнить свои чернобыльские дни, в которых я оставил свое здоровье, и рассказать вам, почему герои-чернобыльцы на сегодняшний день забыты. И вами лично. Извините», — сказал Тараканов.

Генерал рассказал, что до середины 2000-х ликвидаторам были положены хорошие льготы. Инвалиды Чернобыля могли получить квартиру без очереди, раз в шесть лет — легковую машину, взять беспроцентный кредит, бесплатно ездить в санатории и проходить лечение.

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После принятия закона о монетизации льгот (в 2005 году основная их часть была заменена ежемесячными денежными компенсациями — прим. «Ленты.ру») ликвидаторы лишились большинства выплат. Им приходилось подавать в суд, чтобы добиться положенных компенсаций. Тараканову удалось получить 27 тысяч рублей.

Генералу требуется лечение в клинике Израиля, где его поставили на ноги после чернобыльской аварии. На восстановление нужно 1,6 миллиона рублей. Тараканов хотел оплатить лечение самостоятельно, но потерял такую же сумму после отзыва лицензии у «Городской сберегательной кассы», где хранились все его сбережения.

Он решил обратиться за помощью к Путину и послал ему телеграмму. После выхода сериала «Чернобыль» Тараканова пригласили в эфир многих федеральных СМИ, но президент не отреагировал на его обращение.

«Ничего! Молчок полный <...> Я [Путину] писал: ну соберите хоть один раз в Кремле [ликвидаторов], скажите им спасибо! Ничего. Даже ответа не было никакого», — сказал генерал. Тараканов считает, что его обращения просто не доходят до Путина.

Генерал-майор Николай Тараканов — доктор технических наук, член Союза писателей России. В ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС он руководил операцией по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон электростанции. Тараканов — доверенное лицо Владимира Путина. Он выпустил книгу о деятельности президента.

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