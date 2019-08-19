Ликвидаторы аварии на ЧАЭС пожаловались на проблемы с жильем и медпомощью

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС из Севастополя рассказали о проблемах с получением положенного им жилья и льготной медицинской помощи. Их истории опубликовало РИА Новости.

Виктор Мурашовский пожаловался, что почти 30 лет не может получить выданное ему жилье. В 1991 году он вышел на пенсию, незадолго до этого встал в очередь на квартиру и в 2013 году был первым в списке. Тогда ему вручили смотровой ордер, но сказали ждать получения самой квартиры. На тот момент дом еще строился, но из-за вхождения Крыма в состав России в 2014 году обязательства перед получателями жилья аннулировались, и мужчина не успел вселиться.

В 2016 году, к 30-й годовщине катастрофы на ЧАЭС, тогдашний губернатор Севастополя Сергей Меняйло вручил Мушаровскому новый сертификат в уже построенном доме, однако мужчину снова не вселили. Неустановленным образом он с первого номера в списке опустился до 1343, объяснили в организации «Союз "Чернобыль" Севастополя». В департаменте капитального строительства заявили, что льготы на чернобыльцев уже не распространяются, и категории «заболевшие в результате аварии на ЧАЭС» в перечне нет. В правительстве Севастополя заявили, что выданная Мушаровскому квартира принадлежит не городу, а застройщику, который якобы хотел передать ее на добровольных началах, но передумал.

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Как объяснил представитель одного из застройщиков, некоторые компании не продавали квартиры, а передали их в собственность города — поэтому часть ликвидаторов смогла получить жилье. Представитель застройщика отметил, что компании, которые начинали возводить дома при украинском правительстве, после вхождения в состав России просили правительство Севастополя отработать механизм передачи жилья для социальных нужд, но это не было сделано.

Мужчина вынужден снимать жилье за 11-12 тысяч рублей при пенсии в 16 тысяч с учетом всех надбавок. Ранее Мушаровский подрабатывал таксистом, но из-за проблем со зрением попал в ДТП, не смог починить машину и продал ее. Он также рассказал, что не может получить лечение как ликвидатор — раньше он обслуживался в клинике при ОВД, так как ездил на ликвидацию от ведомства, но в 2014-м его направили в обычную больницу. За последние шесть лет мужчина перенес инсульт, инфаркт и микроинсульт.

Другой ликвидатор, Александр Юрченков, также рассказал, что несколько лет борется с онкологией, однако не всегда может пройти назначенные ему процедуры вовремя. Однажды ему не сделали гастроскопию и заставили ждать в очереди, расписанной на два месяца вперед, несмотря на внеочередное обслуживание ликвидаторов. Ему сделали процедуру только после обращения в «Союз "Чернобыль" России».

При этом у ликвидаторов есть другие льготы — например, при доказанной связи заболевания с радиацией, они получают до 20 тысяч рублей, небольшую сумму на покупку продуктов, а также освобождены от налогов на имущество, транспорт, землю. Президент «Союз "Чернобыль" России» Александр Гришин отметил, что несмотря на наличие льгот, они часто не соблюдаются на уровне регионов.

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