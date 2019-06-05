Чернокожий ликвидатор Чернобыля рассказал об устранении последствий аварии

Житель Череповца (Вологодская область) Игорь Хиряк, о котором пользователи сети узнали после критики сериала «Чернобыль» за отсутствие темнокожих актеров, рассказал о том, как стал ликвидатором катастрофы на Чернобыльской АЭС. Интервью с ним в среду, 5 июня, опубликовал телеканал «Звезда».

Хиряк родился в 1967 году и в 18 лет был призван в армию. В апреле 1986 года его понтонно-мостовая бригада была направлена на место аварии с целью возвести мост через Припять.

По словам собеседника телеканала, он безвыездно пробыл в Чернобыле 2,5 месяца. «Обеспечивали проход кораблей, поддерживали мост в рабочем состоянии. А после одного выходного дня менялись с другой частью и выезжали на станцию», — рассказал он.

Хиряк отметил, что уровень радиации, при котором приходилось работать, достигал примерно четырех рентген в час, а на конкретных «предметах и больше ста зашкаливало». Он добавил, что в ходе устранения последствий катастрофы получил ожог гортани. На данный момент мужчина находится на пенсии.

5 июня пользователи сети узнали об одном из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС — темнокожем Хиряке. На него обратили внимание после того, как сценаристка из Великобритании Карла Мари Свит возмутилась отсутствием в сериале «Чернобыль» темнокожих актеров. Критики объясняли Свит, что чернокожие актеры не принимали участия в съемках, поскольку среди ликвидаторов таковых не было.

Состоящий из пяти серий проект американского телеканала HBO «Чернобыль» рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. Режиссером сериала стал Йохан Ренк, а сценаристом — Крейг Мазин.

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