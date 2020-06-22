Украина рассекретила документы про аварии на Чернобыльской АЭС

Украина рассекретила новую порцию документов о Чернобыльской АЭС, они опубликованы во второй книге сборника «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

В книге собраны 229 документов, датированных от начала 1970-х годов до ноября 1986-го, то есть до ввода в эксплуатацию объекта «Укрытие» («Саркофаг») после катастрофы. Большинство документов публикуются впервые. «Кстати, как свидетельствуют архивные дела, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако они были скрыты», — говорится в сообщении СБУ.

Презентация книги состоялась в Чернобыльской зоне отчуждения, онлайн-трансляция вела на сайте Украинского института национальной памяти. Первая книга в этой серии, содержащая 210 документов, вышла весной прошлого года.

Авария на Чернобыльской АЭС случилась 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана зона отчуждения.

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