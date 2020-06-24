На Чернобыльской АЭС выявили коронавирус

Среди сотрудников Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) выявили случай заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Отмечается, что в настоящее время инфицированный сотрудник находится в отпуске. После подтверждения наличия заболевания его отправили на самоизоляцию, за его здоровьем следят врачи. В последний раз он появлялся на ЧАЭС 9 июня.

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Из всего персонала, по данным ведомства, с зараженным контактировал лишь один человек. Его также отправили на самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне произошел очередной природный пожар. 21 июня там загорелась лесная подстилка. К 22 июня возгорание удалось локализовать на площади в три гектара.

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