Власти Украины заявили о локализации пожаров в Чернобыльской зоне

Власти Украины заявили о локализации двух последних очагов пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, передает во вторник, 28 апреля, «Корреспондент.net».

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что продолжается тушение отдельных очагов тления торфяников в Дитятковском, Паришивском и Лубянском лесничествах. Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в самой зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений.

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Ситуация с лесными пожарами в Житомирской области контролируется. В тушении участвуют 221 человек и 43 единицы техники. Накануне в зоне отчуждения ликвидировали очаг тления торфа и пожар, возникший на границе зоны.

Ранее гарь, возникшая из-за пожаров в Чернобыле, накрыла западные районы Киевской области. В самой украинской столице было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота, частично диоксида серы и формальдегида.

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