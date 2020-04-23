Гарь из Чернобыля накрыла часть Киевской области

Гарь из Чернобыльской зоны отчуждения накрыла западные районы Киевской области. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили директор Укргидрометцентра Николай Кульбида и начальник департамента Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Владимир Демчук, передает «Страна.ua».

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Продукты горения, попавшие в атмосферу после пожаров в зоне отчуждения, разнес ветер. «Из зоны отчуждения воздух перемещается на западные районы Киевской области, а с северных районов Житомирской области — в направлении городов Коростень и Житомир», — рассказал Кульбида.

В Киеве зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота, частично диоксида серы и формальдегида.

Демчук сообщил об уменьшении числа и площади очагов горения в зоне отчуждения и Житомирской области. Радиационный фон в Киеве, Киевской области и Чернобыльской зоне остается в пределах естественных фоновых значений.

Накануне сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения начали тлеть торфяники. Спасатели борются с возгораниями третью неделю.

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