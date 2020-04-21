Последствия пожаров в Чернобыльской зоне сняли на видео

Последствия пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения сняли на видео с помощью беспилотника. Ролик опубликован на Facebook-странице «Dronarium Украина».

В описании к видео говорится, что его снимали несколько дней. Съемка велась на границе с зоной отчуждения по реке Уж, в поселке городского типа Полесское, полностью уничтоженном селе Магдин, полусгоревшем селе Личманы.

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«Граница с Беларусью. Овручский район. Житомирская область. Покажите обязательно тем, кто до сих пор сжигает траву, считая это нормальным», — добавили авторы.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков объявил о начале «антидиверсионной операции» в зоне ликвидации лесных пожаров у Чернобыльской АЭС. В ней примет участие Национальная гвардия Украины. В министерстве создана специальная группа для расследования поджогов леса возле Чернобыля и Припяти. Спасатели третью неделю борются с пожарами в зоне отчуждения.

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