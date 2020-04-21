Киев упрочил позиции в антирейтинге городов с самым грязным воздухом

По состоянию на утро вторника, 21 апреля, Киев упрочил позиции в мировом антирейтинге городов с самым грязным воздухом. Об этом свидетельствуют данные сервиса QIAir.

Индекс загрязнения составил 150 единиц. Качество воздуха в Киеве, по данным сервиса, является небезопасным для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Материалы по теме Опять и снова Как украинские чиновники и беззаботные селяне едва не устроили еще одну катастрофу в Чернобыле

Столица Украины занимает четвертое место среди городов мира по показателю загрязнения воздушной среды. Впереди Киева находятся Чиангмай (Таиланд), Эль-Кувейт (Кувейт) и Ханой (Вьетнам).

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подчеркивали, что задымление не несет химической и радиологической угрозы. Непосредственной причиной загрязнения воздуха стали многочисленные пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения.

20 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что быстро ликвидировать пожары у Чернобыльской АЭС не получается из-за сильного ветра. В зоне отчуждения Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию для задержания поджигателей леса.

На прошлой неделе сообщалось, что дождливая погода помогла на время остановить распространение пожара, с которым спасатели борются третью неделю. Огонь перешел на левый берег реки Припять, подобравшись непосредственно к атомной станции и хранилищу радиоактивных отходов. Многие бывшие села рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!