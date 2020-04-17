Запорожье обогнало Киев по загрязнению воздуха, передает 17 апреля «Страна.ua».

Во всех районах Запорожья замечены дым и запах гари. По данным SaveEcoBot, уровень загрязнения в настоящее время превышает киевский в полтора раза — около 150 единиц по сравнению со 100 в украинской столице. Качество воздуха в Запорожье начало ухудшаться в районе полудня, в то время как в Киеве ситуация улучшилась.

Замначальника Запорожского областного центра по гидрометеорологии Татьяна Сорокина заявила, что пожары в Чернобыле не были причиной загрязнения воздуха. «Это наш родной заводской дым. Сразу же исключаем все то, что в районе Киева творится, и никакие воздушные массы из Чернобыля к нам не смещаются», — сказала чиновница и добавила, что радиационный фон в Запорожье в норме.

По словам Сорокиной, накоплению дыма способствует погода: из-за отсутствия ветра загрязняющие вещества не рассеиваются. Очагов пожаров в Запорожье нет.

Ранее Киев ненадолго стал городом с самой загрязненной атмосферой в мире из-за окутавшего город смога. Власти подчеркнули, что задымление в столице и области не несет химической и радиологической угрозы. Непосредственной причиной загрязнения стали пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), которые возобновились из-за накрывшей область песчаной бури.

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