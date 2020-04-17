Власти заявили об отсутствии химической угрозы в задымленном Киеве

Власти Украины заявили, что задымление в Киеве и области не несет химической и радиологической угрозы. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает «112.ua» со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Накануне в Киевской области были зафиксированы возгорания травяного настила и лесной подстилки в нескольких районах, на территории частных домохозяйств жгли сухую траву и мусор. Вечером направление ветра изменилось. «Образовались благоприятные условия для распространения продуктов горения в воздухе на территории города Киева. Химической и радиологической угрозы такое явление не несет», — подчеркнули в ведомстве.

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В пресс-службе подчеркнули, что радиационный фон по Киеву и области остается в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Ранее сообщалось, что украинская столица стала городом с самой загрязненной атмосферой в мире из-за окутавшего ее смога. Непосредственной причиной загрязнения стали пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), которые возобновились из-за накрывшей область песчаной бури.

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