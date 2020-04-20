Невозможность быстрой ликвидации пожара у Чернобыльской АЭС объяснили

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объяснил невозможность быстрой ликвидации лесных пожаров у Чернобыльской АЭС. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Авакова, спасателям мешает сильный ветер. «По итогам работы вчера и ночью — утром провели облет зон пожаров. По Чернобыльской зоне: из четырех очагов один локализован. По Житомирской [области]: из четырех локализовано два. При этом не очень хороший на сегодня прогноз по ветру: до 20 метров в секунду — это сильный ветер», — констатировал он, добавив, что «наземные силы и авиация работают как надо».

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В то же время на своей странице в Facebook Аваков рассказал, что во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне отчуждения было обнаружено четыре места поджога.

«Хорошо, что рядом были силы и удалось быстро потушить. Но какие же ****! Каким ублюдком надо быть, что б делать такое?» — написал глава МВД Украины, пообещав, что «негодяи и провокаторы» точно попадутся полиции и не отделаются штрафами. По словам Авакова, полиция уже занимается инцидентами.

Ранее сообщалось, что дождливая погода помогла на время остановить распространение пожара, с которым спасатели борются третью неделю. Огонь перешел на левый берег реки Припять, подобравшись непосредственно к атомной станции и хранилищу радиоактивных отходов. Многие бывшие села рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес. По предварительной версии, причиной стали несколько поджогов.

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