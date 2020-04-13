В поджогах лесов у Чернобыльской АЭС обвинили сталкеров

Причиной пожара лесов у Чернобыльской АЭС являются поджоги, которые могли совершить сталкеры. Об этом заявил член общественного совета при государственном агентстве по управлению зоной отчуждения (ГАУЗО) Ярослав Емельяненко, передает «Громадське».

«На этот раз эти поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на "тропе жизни" сталкеров. Об этих местах есть информация в соцсетях, где сталкеры показывают, как они поджигают», — сообщил он.

Материалы по теме В районе чернобыльской АЭС бушует пожар Уровень радиации многократно превышен, пламя может повредить хранилище отходов

По мнению Емельяненко, в сложившейся ситуации «виноваты две стороны: это и человек, который делал поджоги, и люди, которые это допустили».

Он добавил, что в сейчас спасатели и работники лесной охраны контролируют ситуацию: «Горит трава, много дыма <...> Режимом контролируемого сжигания происходит тушение. Мы ездим с дозиметром».

С пожарами лесов на территории зоны отчуждения в Чернобыле борются вторую неделю. Огонь перешел на левый берег реки Припять и подобрался непосредственно к атомной станции. Территории многих бывших сел рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес. В тушении принимает участие авиация.

Ранее по факту поджога полиция задержала 27-летнего жителя одного из сел Киевской области. Он рассказал, что в трех местах поджег мусор и траву ради забавы, после чего «огонь ветром опрокинуло дальше».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!