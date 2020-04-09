Из Чернобыльской зоны эвакуировали местных жителей

Жителей поселка городского типа Полесское, расположенного на территории Чернобыльской зоны отчуждения, эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В полиции заявили, что эвакуированные проживали в Полесском как самоселы. На прилегающую территорию ограничен допуск людей: закрыты пропускные пункты на границе зоны отчуждения «Полесское» и «Овруч».

4 апреля стало известно о возгорании в зоне отчуждения. Верховой лесной пожар охватил 20 гектаров. Обнаружено несколько очагов, тушение до сих пор продолжается. Радиационный фон в очаге пожара превышал норму в 16,5 раза.

Полиция задержала 27-летнего жителя одного из сел, устроившего пожар. Он рассказал, что в трех местах поджег мусор и траву ради забавы, после чего «огонь ветром опрокинуло дальше».

В 1986 году на Чернобыльской АЭС случилась авария, был полностью разрушен четвертый энергоблок. В радиусе 30 километров от станции было отселено более 115 тысяч человек, территория объявлена зоной отчуждения.

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