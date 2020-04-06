Украинец устроил пожар в Чернобыльской зоне отчуждения для забавы

В Киевской области задержан мужчина, устроивший пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает «Страна.ua».

«Сотрудники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара. Им оказался 27-летний житель села Раговка», — пояснили в ведомстве.

Злоумышленник рассказал, что «для забавы в трех местах поджег мусор и траву». «После чего огонь ветром опрокинуло дальше, и он уже не смог справиться и потушить костер», — добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении объектов растительного мира.

Информация о пожаре в зоне отчуждения поступила в субботу, 4 апреля. Огонь охватил 20 гектаров. Для тушения задействовали авиацию. Радиационный фон в очаге пожара превышал норму.

В 1986 году на Чернобыльской АЭС случилась авария, был полностью разрушен четвертый энергоблок. В радиусе 30 километров от станции было отселено более 115 тысяч человек, территория объявлена зоной отчуждения.

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