Загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух окутает Киев

Атмосферный воздух, загрязненный лесными пожарами в Чернобыльской зоне, в пятницу, 10 апреля окутает Киев. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.
В ведомстве отмечают, что прогнозируемая концентрация радиоактивного цезия-137 в Киеве ожидается ниже опасной для здоровья и жизни человека в сто и более раз.
«Согласно прогнозным расчетам на 10 апреля, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев», — говорится в сообщении.
Там также отметили, что отдельные зоны пожара до сих пор наблюдаются в Денисовицком, Котовском, Когородском лесничествах под Чернобылем.
Спасатели уже шесть суток продолжают ликвидировать очаги возгорания на территории зоны отчуждения и обязательного отселения в Чернобыле. 4 апреля сообщалось, что верховой лесной пожар охватил 20 гектаров. По факту поджога полиция задержала 27-летнего жителя одного из сел. Он рассказал, что в трех местах поджег мусор и траву ради забавы, после чего «огонь ветром опрокинуло дальше».
В 1986 году на Чернобыльской АЭС случилась авария, был полностью разрушен четвертый энергоблок. В радиусе 30 километров от станции было отселено более 115 тысяч человек, территория объявлена зоной отчуждения.