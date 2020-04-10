В Чернобыльской зоне за шесть суток не смогли потушить пожар

Спасатели не смогли за шесть суток потушить лесные пожары и продолжают ликвидировать очаги возгорания на территории зоны отчуждения и обязательного отселения в Чернобыле. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на государственное агентство по управлению зоной отчуждения (ГАУЗО).

В ведомстве отмечают, что в настоящее время радиационная обстановка на всех пунктах стабильная, тенденция к росту не выявлена.

Материалы по теме Чернобыль золотой Зеленский решил заманить иностранцев в зону отчуждения и заработать

«Как показывает многолетний опыт, во время пожара в зоне отчуждения радиационный фон не меняется. Однако возрастает концентрация радионуклидов в воздухе на линии огня, где непосредственно выполняет свои задачи личный состав служб и предприятий», — сообщили в ГАУЗО.

Там добавили, что для безопасности спасателей используются средства индивидуальной защиты, а также ограничивается время их пребывания рядом с очагами возгорания. Проводится дезактивация техники и персонала.

4 апреля стало известно о возгорании в зоне отчуждения. Верховой лесной пожар охватил 20 гектаров. Обнаружено несколько очагов, тушение до сих пор продолжается. Радиационный фон в очаге пожара превышал норму в 16,5 раза.

Полиция задержала 27-летнего жителя одного из сел, устроившего пожар. Он рассказал, что в трех местах поджег мусор и траву ради забавы, после чего «огонь ветром опрокинуло дальше».

В 1986 году на Чернобыльской АЭС случилась авария, был полностью разрушен четвертый энергоблок. В радиусе 30 километров от станции было отселено более 115 тысяч человек, территория объявлена зоной отчуждения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!