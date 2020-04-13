Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС резко ухудшилась ситуация с лесным пожаром, который не могут потушить с 4 апреля. Об этом пишет «Страна.ua».

Огонь перебрался на левый берег реки Припять и подобрался непосредственно к атомной станции. Территории многих бывших сел рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес, от пожара пострадал Чернобыль.

Материалы по теме В районе чернобыльской АЭС бушует пожар Уровень радиации многократно превышен, пламя может повредить хранилище отходов

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточняют, что сейчас горят травяной настил и лесная подстилка, огонь распространяется в трех лесничествах — Корогодском, Котовском и Денисовецком.

Помимо спасателей, тушением пожара занимаются и работники лесной охраны. С огнем борются 366 человек и 88 единиц техники, в том числе 3 самолета Ан-32П и 3 вертолета, которыми накануне было сброшено 370 тонн воды.

Очаги возгорания на территории зоны отчуждения и обязательного отселения в Чернобыле продолжают ликвидировать c 4 апреля. По факту поджога был задержан 27-летний житель одного из сел Киевской области. Он рассказал, что в трех местах поджег мусор и траву ради забавы, после чего «огонь ветром опрокинуло дальше».

В 1986 году на Чернобыльской АЭС случилась авария, был полностью разрушен четвертый энергоблок. В радиусе 30 километров от станции было отселено более 115 тысяч человек, территория объявлена зоной отчуждения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!