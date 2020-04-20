В Чернобыльской зоне начали антидиверсионную операцию

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о начале «антидиверсионной операции» в зоне ликвидации лесных пожаров у Чернобыльской АЭС. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в ней примет участие Национальная гвардия Украины. Кроме того, в министерстве внутренних дел была создана специальная группа, которая займется расследованием поджогов леса близ Чернобыля и Припяти.

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Аваков отметил, что быстрому распространению огня способствовала «чудовищно сухая зима», из-за которой лесная подстилка оказалась легко уязвимой для пожара. Также высохли торфяники.

«И все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то — спрятать огнем свои грязные делишки. Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены — и принимаем меры», — пояснил глава МВД Украины.

Ранее 20 апреля Аваков рассказал, что причиной невозможности быстрой ликвидации лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения является сильный ветер. Накануне один из четырех очагов был локализован, «наземные силы и авиация работают как надо», подчеркнул он.

На прошлой неделе сообщалось, что дождливая погода помогла на время остановить распространение пожара, с которым спасатели борются третью неделю. Огонь перешел на левый берег реки Припять, подобравшись непосредственно к атомной станции и хранилищу радиоактивных отходов. Многие бывшие села рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес. По предварительной версии, причиной стали несколько поджогов.

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