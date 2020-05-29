Чернобыльскую зону снова откроют для туристов

Чернобыльская зона отчуждения снова открывается для посещения туристами в ходе ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает УНИАН со ссылкой на Государственное агентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Украины.

На территории зоны отчуждения разрешено проводить различные массовые мероприятия, но с учетом запретов, определенных постановлением правительства. Посетителям будут измерять температуру. Они должны носить маски, перчатки, иметь дезинфицирующие средства для рук и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, во время адаптивного карантина останется запрещено посещение некоторых объектов. Будет действовать один однодневный маршрут: село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект «Чернобыль-2», село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС. В группе посетителей должно быть не более 10 человек.

Ранее правительство Украины приняло решение о введении до 22 июня адаптивного карантина для постепенного снятия ограничений.

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