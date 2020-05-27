Украина возобновит авиасообщение 15 июня

Украина 15 июня возобновит авиасообщение, приостановленное из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 27 мая, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает «ЛIГА. Бизнес».

«Согласно плану выхода из карантина, оно начнется с 15 июня. Но хочу напомнить, что при возвращении человека из другой страны он должен пойти на самоизоляцию, установив приложение "Дій вдома", и пробыть там в течение 14 дней», — подчеркнул Степанов.

Кроме того, украинцы могут выехать в Белоруссию или другие страны на автомобильном транспорте. «Никаких ограничений на сегодняшний день нет», — подчеркнул министр.

Ранее, 20 мая, правительство Украины продлило действие карантина до 22 июня. Однако он будет адаптивным — в каждом регионе станут действовать разные ограничительные меры в зависимости от ситуации с распространением COVID-19. По последним данным, в стране были выявлены почти 22 тысячи зараженных коронавирусом.

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