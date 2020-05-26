В Киеве вдвое выросло число заразившихся коронавирусом за сутки

В Киеве число заразившихся коронавирусом за последние сутки выросло в два раза и составило 58 человек. Об этом во вторник, 26 мая, сообщают «Українськi Новини».

Всего в украинской столице коронавирус был диагностирован у 2710 человек. Среди заразившихся за последние сутки — 16 медиков. С начала эпидемии умер 61 пациент, выздоровели 393, сообщил мэр Виталий Кличко.

Всего на Украине, по последним данным, зафиксировано 21 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 644 летальных. Еще 7 \575 пациентов выздоровели. Наибольшее число зараженных — в Черновицкой области (3101). Киев находится на втором месте. Далее идет Ровенская область с 1475 случаями заражения.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что с 1 июня планируется очередное ослабление карантинных ограничений при условии достижения соответствующих индикаторов эпидемиологической ситуации.

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