На Украине суд назвал произволом штраф за нарушение карантина

На Украине суд отказался штрафовать троих жителей Львова за нарушение карантина и назвал действия полицейских произволом. Об этом сообщает «Страна.ua».

Стражи правопорядка составили протокол на горожан, которые стояли вечером возле лавочек рядом с кафе. Полицейские посчитали, что из-за наличия скамеек место «можно расценивать как сквер», следовательно, львовяне нарушили правила карантина, введенного из-за коронавируса.

Однако в судебном решении говорится, что у понятия «сквер» есть четкое определение. В списке львовских скверов, утвержденном местными властями, нет адреса, где троим жителям выписали протокол. «Таким образом, отнесение работником полиции части улицы к общественному месту "сквер" лишь по принципу "потому что там есть лавочки" является правовым произволом», — решил суд.

В решении также отмечается, что право граждан на свободное передвижение закреплено в конституции Украины. «Судья убежден, что конституция — вечная, а коронавирус — временный, потому согласен с высказыванием австрийского императора Фердинанда I: "Пусть царит справедливость, если даже от этого погибнет мир"», — цитирует издание решение суда.

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