Акцию протеста украинских бизнесменов отказались считать нарушением карантина

Полиция Украины отказалась считать акцию протеста украинских предпринимателей против карантинных мер правительства нарушением карантина. Об этом сообщают Українськi Новини.

В Печерском райотделе полиции Киева сообщили, что по итогам акции протеста не было составлено ни одного протокола об административном правонарушении.

На митинге предприниматели отменить карантин с 1 мая, чтобы позволить малому бизнесу «кормить свои семьи». Они также заявляют, что если карантин действует, то он должен быть обязателен для всех. Пока же, по их словам, не дают работать только малому бизнесу. Между участниками акции и полицией возникла словесная перепалка. Одного из предпринимателей задержали.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что число зарегистрированных безработных выросло почти в десять раз по сравнению с периодом перед введением карантина.

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