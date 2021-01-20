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В России выявили 21 152 новых случая заражения коронавирусом

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 21 152 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 3 633 952. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего заражений выявлено в Санкт-Петербурге (3347), Москве (2452), Московской области (994). Меньше всего — в Еврейской автономной области (10), Ненецком (6) и Чукотском (6) автономных округах.

За последние сутки выявлено 597 летальных исходов. С начала пандемии общее число смертей составило 67 220.

За сутки также выздоровели 25 290 человек. Общий показатель выздоровлений за весь период составил 3 027 316 человек.

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