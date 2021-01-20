Российский ученый назвал условие для полного исчезновения коронавируса

Коронавирус может полностью исчезнуть, если иммунитет к инфекции появится у 90 процентов жителей Земли. Такое условие назвал доктор медицинских наук, директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока профессор Сергей Балахонов в интервью «Российской газете».

Он напомнил, что коллективный иммунитет складывается из постинфекционного, полученного в результате заражения, и вакцинального, сформировавшегося после иммунизации. «Чтобы цепочка заражений прервалась, иммунитетом к коронавирусу должно обладать 65-70 процентов популяции, а еще лучше — до 90 процентов», — пояснил Балахонов. При этом в последнем случае речь может идти о полном избавлении от патогена, поскольку он не может существовать вне восприимчивого организма.

Профессор уточнил, что иммунитет после вакцинации, по предварительным данным, более стойкий и выраженный, чем после болезни. «Это связано с тем, что при инфекционном процессе ряд белков вируса подавляет ответные иммунные реакции человеческого организма и препятствуют формированию иммунитета. Вакцины же при этом содержат только очищенные иммуногенные компоненты, важные для нейтрализации SARS-CoV-2», — подчеркнул ученый.

В то же время Балахонов скептично оценил вероятность полного исчезновения COVID-19. По его прогнозу, в будущем коронавирус встанет в один ряд с гриппом. Так, вакцинация позволила снизить летальность и предотвратить осложнения от гриппа, в итоге его циркуляция стала сезонной, а штаммы прогнозируемыми. Однако вакцинация и формирование естественного иммунитета к коронавируса вкупе с осознанным поведением людей позволят снизить напряженность ситуации, заключил он.

18 января в России стартовала массовая прививочная кампания. До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что за год от коронавируса можно привить 60 процентов населения России. По ее словам, массовая вакцинация должна быть организована таким образом, чтобы к началу нового эпидемического сезона осенью 2021 года у россиян уже был сформирован иммунитет к коронавирусу.