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Врач дал прогноз по появлению коллективного иммунитета к коронавирусу

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал прогноз по появлению коллективного иммунитета к коронавирусу в беседе с радио Sputnik.

По его словам, при естественном течении ряд антител исчезает спустя два месяца. Однако, как это будет происходить после вакцинации, покажут соответствующие исследования. «Несколько месяцев точно понадобится для достижения иммунной прослойки, насколько она будет устойчива, покажет время», — отметил врач. Он добавил, что специалисты наблюдают и изучают коронавирусную инфекцию всего один год, и сейчас делать окончательные выводы рано.

Викулов отметил, что в России вакциной «Спутник V» привились уже более 1,5 миллиона человек, однако этого еще недостаточно. «Это даже не 10 процентов от населения страны. Вакцинация будет таргетирована в своей основе — должны быть провакцинированы, прежде всего, группы риска, а их значительно больше, чем полтора миллиона», — пояснил специалист.

В декабре глава Российской академии наук Александр Сергеев назвал сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу в России. По его словам, при оптимистичном сценарии развития событий массовый иммунитет выработается у россиян уже к лету 2021 года. Однако Сергеев подчеркнул, что, если смотреть на вещи трезво, то, скорее всего, это произойдет намного позже.

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