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Названы сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу в России

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Александр Сергеев
Александр Сергеев
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, при оптимистичном сценарии развития событий массовый иммунитет выработается у россиян уже к лету 2021 года. Однако Сергеев подчеркнул, что, если смотреть на вещи трезво, то, скорее всего, это произойдет намного позже.

Президент РАН рассказал, что все будет зависеть от того, насколько долго сохраняется иммунитет у переболевших и привитых. Он подчеркнул, что, если иммунитет будет сохраняться всего год или два, тогда фактически придется вакцинировать все население заново и применять такую же тактику, которую используют в отношении гриппа.

Ранее гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что необходимость вакцинирования для переболевших коронавирусом зависит от того, какой иммунитет у них выработался. По словам эксперта, у всех людей скорость снижения иммунитета различается, поэтому считать прививку нужной для всех переболевших будет неправильно.

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