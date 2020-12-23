Вирусолог спрогнозировал сроки завершения пандемии в России

Пандемия коронавируса в России завершится в 2022 году. Такой прогноз дал вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок, передает «Интерфакс» в среду, 23 декабря.

По его словам, коллективный иммунитет в северном полушарии Земли выработается уже к 2021 году. «Летом заболеваемость снизится, а осенью снова будет всплеск, но гораздо меньший, чем в этом году. Тогда заболеют все те, кто еще не заболел», — предсказал ученый.

Завершение пандемии произойдет зимой или весной следующего года, отметил Оберемок. К этому времени «мы вернемся в нормальное русло жизни», сказал вирусолог. «Мир в некотором смысле изменится в любом случае, но ощущение защищенности и открытости границ между странами к этому времени появится», — заключил вирусолог.

Ранее главный врач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков заявил, что спад пандемии коронавируса в России начнется в конце января, причем заметнее всего этот процесс будет в Москве. По его словам, число заразившихся коронавирусом уменьшится в стране к концу февраля.